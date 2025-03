Meksički ministar bezbednosti Omar Garsija Harfuč je izjavio da nema dokaza da je takozvani "ranč užasa", gde su pronađeni ljudski ostaci, bio ''logor za istrebljenje'', već da je to bilo mesto za obuku kartela, gde su takođe ubijali one koji su se opirali regrutovanju.

''Logor za istrebljenje je mesto gde se stotine i hiljade ljudi sistematski ubijaju, mislim da to svi razumemo. U ovom trenutku, ponavljam, nemamo dokaza da je to bio logor za istrebljenje, već mesto za obuku“, rekao je on, prenosi Rojters.