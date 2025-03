Govoreći o jučerašnjim pregovorima u Saudijskoj Arabiji , koje je ruski pregovarač Grigorij Karasin ocenio kao intenzivne, ne lake, ali korisne, Bumbić kaže da se u SAD sve to dočekuje uz dosta više opreza i skepse.

- To je ono što je Rusija ranije postavila kao uslov za nastavak razgovora. Ako se to reši, može doći do pomaka. Bitno je i da pregovore ne vodi američki državni sekretar, već čovek blizak Trampu, Stiv Vitkok, koji ima veze i sa Putinom - napomenuo je Bumbić.