U saudijskoj prestonici Rijadu održali su se pregovori između delegacija SAD i Rusije o okončanju ukrajinsko-ruskog rata

Više od 12 sati trajali su razgovori u Rijadu, u Saudijskoj Arabiji, gde su iza zatvorenih vrata bili predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine, pokušavajući da pronađu put ka miru i rešavanju konflikta u Ukrajini.

Šta se tačno dogodilo – ne možemo znati. Informacije su prilično oskudne, a najviše ih je stiglo iz Bele kuće koja je saopštila da je „postignut sporazum koji uključuje osiguranje bezbednosti plovidbe, isključivanje upotrebe sile i sprečavanje korišćenja komercijalnih plovila u vojne svrhe u Crnom moru“.

Međutim, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su pregovori u Rijadu zapravo predstavljali samo „tehničke konsultacije“ i da se rezultat tih pregovora neće javno objaviti, iako je ranije najavljeno izdavanje zajedničkog saopštenja. Pitanje ostaje – Šta se dogovorilo? Da li će posredovanje Amerike uspeti da približi stavove Moskve i Kijeva ili su samo otvorili novi front za diplomatske igre?

U emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji, stručnjaci su razgovarali o ovim i sličnim temama, a gosti su Boško Jakšić, novinar, Branimir Đokić, spoljnopolitički komentator i Marko Matić, predsednik Centra za odgovorne medije.

Jakšić je na samom početku objasnio zaključke pregovora u Rambujeu koji je trajao tri dana, međutim do mirovnog sporazuma nije došlo.

- Posle tri dana pregovaranja, konačno je neki rezultat ostvaren, ali on je minimalan u odnosu na to što se očekuje, to je daleko od mirovnog sporazuma. Predstoji jedan dug proces usaglašavanja. Meni ovo više liči na tehničke detalje, jer su oni odmah i propraćeni nekim suštinskim pitanjima, jer Moskva je odmah na sve to dodala jedan dokument gde faktički traži da će ona garantovati ovaj dogovor o plovidbi Crnim morem, samo pod uslovom da dođe do olakšanja sankcija Rusiji i za izvoz poljoprivrednih proizvoda i za izvoz đubriva. Te olakšice se tiču banaka, organizovanih kuća i banaka. Dakle, mi već imamo podignutu lestvicu ruskih zahteve i o tome će morati mnogo da se pregovara - rekao je Jakšić

Postavlja se pitanje da li je moguće doći do konkretnih rezultata, posle tri dana razgovora, s obzirom da rat između Rusije i Ukrajine traje već tri godine učestalo.

- S obzirom na očekivanja prethodnih meseci i s obzirom na uloženu energiju, rezultati su veoma mršavi. Očigledno je da se nisu baš sve dogovorili. Nama je predočeno da je napravljen sporazum o slobodnoj plovidbi Crnim morem, a onda je Rusija izašla sa ovim dodatnim saopštenjem. Oni kažu da im je obećano da će im se ukinuti sankcije za neke agroindustrijske banke Rusije, da bi moglo da im se isplaćuje izvoz poljoprivrednih proizvoda i veštačkog đubriva - rekao je Matić i dodao:

- Sa druge strane Evropska unija je jasno stavila do znanja da te sankcije neće ukidati. Pokazao se sada jedan veliki problem, a to je da su isključeni u redovima. Ukrajina i Rusija jesu prisutne, odvojeno razgovaraju sa poslanikom. Ali, isključivanje Evropske unije, kao važnog faktora u čitavoj arhitekturi budućeg mira koji se pravi je neozbiljno i bahato od strane američke administracije. Vi nećete moći ni jedan dogovor da napravite bez saglasnosti Evropske unije. Ukrajina će uvek igrati na kartu EU, ako joj ne budu odgovarali neki dogovreni aranžmani. Mislim da je Tramp napravio taktičke greške u tim pregovorima, ali trebamo biti zadovoljni što su razgovori pokrenuti.

Đokić je sa druge strane objasnio da li se iz Bele kuće preteruje, kada se kaže da su postignutii dobri rezultati i hoće li Evropska unija na neki način zameriti što nije pozvana u Rijad.

- Amerikanci silno greše, kad gledamo istorijska dešavanja, kako su tekl i pregovori tokom ratova, oni imaju te političke dilove, koji najviše liče na biznis planove. Brzopleti su, tu su neki dogovor i kompromis. Dok sa druge strane, Evropljani vole da to rade polako i taktički i da se za svaki santimetar bore. Među Evropljanima najnezgodniji pregovarači su oduvek bili Rusi. Uvek će Rusi tražiti nešto dodatno, oni se za svaki santimetar svojih prava bore. Pošto u ovoj situaciji vide da Amerikanci žele što pre da postignu dogovor, oni misle da su karte u njihovim rukama i da će maksimum izvući - rekao je Đokić.

Istorija Amerike i njenih uspostavljanja diplomatskih odnosa, govori da su sate strane vrlo brzopleti i nepromišljeni, što je Đokić i povezao sa trenutnim pregovorima, kojima nisu dobili pozotivan rezultat:

- E sad, da li taj maksimum odgovara Ukrajini i Amerikancima, to ćemo videti. Ekstremno su teški pregovori, ne znam kako će Amerikanci na sve to reagovati, jer su dosta u lošoj poziciji. Amerikanci su poprilično naivni u tim diplomatskim pregovorima, ali pošto imaju silu, obično budu pobednici.Rusi su izuzetno teški pregovarači, čekaju nas meseci rovovske borbe. Ovo što je bilo u Rialdu, to su bili pregovori Rusije i Ukrajine. Nije sporno ako su oni postigli taj sporazum, ne mora Evropa da bude umešana. Ali, Evropljani moraju da učestvuju u završnom sporazumu.

Vladimir Putin ne pristaje olako na Trampove zahteve, a Jakšić doživljava tu brzopletost predsednika Amerike, kao ozbiljnu grešku.

- Proces pregovaranja ima mnogo prepreka, ogromna količina nepoverenja vlada sa obe strane, žurba opisuje greške i ustupke koje čini Donald Tramp. On želi što pre da postane mirotvorac i upada u greške. Sa druge strane stoji jedan miran čovek, kome se zaista ne žuri i koji shvata da je njegova prednost to što se Trampu žuri. Ali on je neobuzdan karakter i nema ko da ga smiri, njihov poslednji telefonski razgovor sve opisuje. Tramp je krenuo vrlo ambiciozno, ali mu je Putin faktički rekao "njet" - zaključuje Jakšić.

