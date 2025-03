- Ne, ne, ne, ne, ne! Dozvolite mi da vam kažem nešto: da li vam je stalo do ljudi iz vaše zemlje? Šta je sa svim ženama koje migranti siluju? Ne, da li vam je stalo — OK, gotovi ste! Znate šta, nije me briga. Baš me briga za tvoje lažne vesti! - rekla je ona.