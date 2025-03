Do saslušanja dolazi pošto je američki list "Atlantik" ranije danas objavio nove snimke ekrana sa grupne konverzacije visokih američkih zvaničnika o planovima za napad na jemenske Hute, čime je opovrgnuta tvrdnja zvaničnika administracija da se o ratnim planovima SAD nije razgovaralo u grupi za ćaskanje u koju je nenamerno dodat glavni urednik lista Džefri Goldberg.

On je rekao da novi tekstovi koje je Atlantik danas otkrio "ne liče na ratne planove".

- Uveravali su me Pentagon i svi koji su bili uključeni da nijedna informacija koja je tamo bila, ni u jednom trenutku nije ugrozila živote naših vojnika i zapravo je to bila veoma uspešna operacija… Želim da svi shvate zašto je ova stvar uopšte postavljena i takođe vrlo jasno razumeju da je misija bila uspešna i ni u jednom trenutku nije bila u opasnosti i to dolazi od najviših zvaničnika.