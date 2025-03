Ako ste se pitali šta je to, gde se nalazi i zašto je toliko važan - evo odgovora…

Arheolozi su potvrdili da je teritorija koju danas znamo kao Pojas Gaze bila kontinuirano naseljena više od 5 hiljada godina. Na nalazištu Tel es-Sakan , otkrivenom 1998. pronađeni su ostaci utvrđenog kanaanskog grada koji datira od 3.200 do 2.000 godina pre nove ere.

Gaza je bila pod asirskom, vavilonskom i rimskom dominacijom, a najduže se zadržalo Tursko carstvo koje je gospodarilo tom teritorijom sve do svog raspada 1918. godine.

Nakon toga, Gaza je bila pod britanskom kontrolom pod mandatom Lige naroda i to stanje je potrajalo sve do 1948. Te godine osniva se država Izrael, Velika Britanija se povlači, a nakon Arapsko-izraelskog rata, Gaza je okupirao Egipat. U tom periodu formirano su i izbeglički kampovi u koje su došli Palestinci proterani sa teritorije na kojoj je stvoren Izrael.

Egipatska vojska držala je Pojas Gaze sve do tzv. Šestodnevnog rata 1967. godine kada Izrael okupira ovu teritoriju. To stanje je, uz povećano naseljavanje Jevreja i nekoliko krvavih sukoba, potrajalo sve do 1994. kada u Oslu predstavnici Izraela i Palestine postužu dogovor po kom Izrael dozvoljava stvaranje palestinske autonomne vlasti (kako u Pojasu Gaze, tako i u Zapadnoj obali).