"Od sve većih geopolitičkih tenzija i sukoba, hibridnih i sajber-bezbednosnih pretnji, stranih manipulacija informacijama i mešanja, do klimatskih promena i sve većih prirodnih katastrofa, EU treba da bude spremna da zaštiti svoje građane i ključne društvene funkcije koje su ključne za demokratiju i svakodnevni život", poručuje se u saopštenju.

Labib je iz svoje tamno bež torbe (survival edition) prvo izvukla lična dokumenta u vodootpornom omotu, objašnjavajući da je u Briselu kišovito. Zatim je izvadila lampu, šibice i upaljač. Među osnovnim stvarima našla se i voda, a potom je evrokomesarka izvadila nož "švajcarac", ističući da je to neophodno. Osim noža, kao važnu stvar naglasila je lekove, a zatim je na red došla hrana.

Na kraju je dodala da bi trebalo imati karte za igru i mali radio, zaključivši da su to stvari koje su neophodne za preživljavanje 72 sata.

"Nove realnosti zahtevaju novi nivo pripremljenosti u Evropi. Našim građanima, našim državama članicama i našim preduzećima su potrebni pravi alati da deluju kako bi se sprečile krize i kako bi brzo reagovali kada dođe do katastrofe. Porodice koje žive u poplavnim zonama treba da znaju šta da rade kada se vode podignu. Sistemi ranog upozorenja mogu da spreče da regioni pogođeni šumskim požarima izgube dragoceno vreme", poručila je Fon der Lajen.

Potpredsednica Komisije Roksana Minzatu, odgovorila je na optužbe za zastrašivanje, uporedivši pripravnost sa minimiziranjem "štete, troškova, patnje" do koje bi potencijalno moglo doći. Minzatu je takođe priznala da nema zalihe za tri dana, navodeći da to nije moguće zbog njene vrste posla, navodeći da je rečenica "to se neće desiti nama" pogrešan pristup, istakavši kao primer požare u Grčkoj i poplave koje su prošle godine pogodile Španiju.