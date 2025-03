Slušaj vest

Policijska uprava u Teksasu ostala je u šoku nakon što su četiri njena pomoćnika izvršila samoubistvo u periodu od šest nedelja.

Smrt pomoćnice Kristine Koler (37) potvrđena je prošle nedelje od strane Šerifove kancelarije okruga Haris.

Ona se priružila policiji 2018. godine i radila je u sudskom odeljenju. Kristina Koler je bila prijavljena i vodila se kao nestala pre dva dana i njeno telo je otkriveno 13. marta. Takođe, tri bivša pomoćnika su izvršila samoubistvo u poslednjih šest nedelja.

Predsednik Organizacije pomoćnika šerifa okruga Haris, Hose Lopez, rekao je da on i njegovi kolege trenutno procesuiraju ovu situaciju.

- To je iznenadilo mnoge od nas. Jedan slučaj je previše. Dva? Tri? Da, to je definitivno razarajuće - rekao je on.

Predsednik Sindikata policajaca u Hjustonu, Daglas Grifit, rekao je da je rizik od samoubistva 54 odsto veći kod osoba koje rade na sprovođenju zakona. U saopštenju o potvrdi smrti Kolerove, nadležni iz policijske uprave su ponovili da je podrška za mentalno zdravlje dostupna za kolege.

Tri dana nakon što je Kristina pronađena, takođe je saopšteno da je bivša pomoćnica šerifa okruga Haris, Marija Vaskez, koja je napustila odeljenje u decembru, takođe izvršila samoubistvo.

Ranije prošle nedelje, još jedan bivši pomoćnik, Vilijam Bozeman, pronađen je mrtav pod sličnim okolnostima. Bivši pomoćnik Long Ngujen (58), takođe je oduzeo sebi život 6. februara.

- To nas pogađa vrlo jako i to je podsetnik kako je život krh, ali je to i podsetnik da moramo da pazimo jedni na druge. Moramo da se brinemo jedni za druge - rekao je Lopez.

Doktor Tomas Maknis, direktor Odeljenja za mentalno zdravlje Šerifove kancelarije okruga Haris, rekao je da su poslednje nedelje bile teške zaosoblje i za šerifovu kancelariju u celini.

- Ova profesija, nažalost, ima uticaj na ljude. I tokom vremena, što duže ste u tome, to više uticaja ima, i to menja ljude - rekao je on.

- Prosečan građanin, mislim da se izlaže suicidalnim mislima samo dva puta tokom života, mislim da je to statistika. A jedan od naših službenika može da bude izložen tome tokom jedne smene.

Maknis je dodao da se nada da će višestruki gubici u tako kratkom vremenskom periodu pokrenuti prekid stigme oko razgovora o mentalnom zdravlju i samoubistvima, što je i dalje prisutno u sektoru sprovođenja zakona.