Izrael je večeras potvrdio da je od zemalja posrednika primio novi predlog o primirju i oslobađanju talaca, i dodao da je izneo kontraponudu na njega , preneo je Tajms of Izrael.

Jerusalim je svoj kontrapredlog izneo u punoj koordinaciji sa SAD, piše Tajms of Izrael.

Forum porodica talaca danas je saopštio da ceni svaki napor u pravcu oslobađanja talaca, ali je zatražio da svi budu vraćeni odjednom, tvrdeći da je to moguće u zamenu za trajni mir, ali nije poznato da je do sada iznošen takav mirovni predlog, navodi Tajms of Izrael.