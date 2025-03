"Vidim da on (Zelenski) pokušava da se povuče iz sporazuma o mineralnim resursima. A ako to uradi, biće u nevolji. Imaće velike, velike probleme", rekao je sinoć Tramp.

"Dogovorili smo o tome, a sada on (Zelenski) kaže da hoće ponovo da pregovara o tome. On hoće da Ukrajina postane članica NATO. Dakle, on neće nikada biti član Alijanse i on to shvata. Pa sad traži ponovne pregovore", rekao je Tramp.