- Ovo je istorijska odluka, nikada se ranije nije dogodilo da ambasador SAD u Srbiji bude čovek koji ima srpsko poreklo i mislim da je to i te kako pogodnija situacija za nas. On jeste rođen u Americi, sa ponosom ističe njegove korene, pravoslavnu veru i koliko je sve to imalo uticaj na njegov život. Majka mu je iz Splita, otac iz Crne Gore, ali su dugo u Americi, pa je Mark ovde rođen i školovan. On je i te kako obrazovan čovek, osim što je bio Državni tužilac Arizone, on se istakao i u borbi protiv korupcije, trgovine ljudima, ima iskustva u borbi protiv ilegalnog kockanja. Veoma zanimjiva politička biografija. O njegovom karakteru mnogo govori situacija sa Trampom 2020. godine, kada je Tramp tražio od njega da pokrene šta se dogodilo u Arizoni, a tada je Bajden dobio na izborima, pa je Brnović pokrenuo celu istragu, a bez obzira na Trampove pritiske da pokrene tužbu protiv izborne krađe, on to nije uradio. On je jedan od retkih Republikanaca koji je Trampu rekao ne, a to upravo govori o čoveku koji veruje u principe i bori se za vladavinu prava - započeo je Jelača, pa nastavio: