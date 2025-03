- Njegovo stanje je sada stabilno, prebačen je na 20. sprat, a ako bude zemljotresa i dalje evakuacije moraće i dalje da ide zato što su uglavnom svi silazili peške. Doduše, neke su nosili na nosilima, ali on je uz pomoć dve sestre tada silazio sa 12. sprata, a sada je u mnogo boljem stanju, ali neće biti svejedno sa 20. sprata da silazi ako bude za to povrede. Svakako, situacija na Tajlandu je stabilna, nema nekakvih kasnijih potresa.

Radulović je odgonetnuo da li seizmolozi najavljuju dalje potrese: - Ja sam ovde 35 godina i do sada nije bilo sličnih situacija. Doduše, bilo je nešto pre 21 godinu, ali vrlo malo i to samo u velikim zgradama zbog cunamija i zemljotresa u Indoneziji. Za njih je zemljotres nešto strano. Sada je jedino strah od kišne sezone jer šta će da bude sa vodom ispod zemljišta jer bi mogla da napravi nova podzemna klizišta usled tih velikih pukotina ispod zemlje.

- Oni su tamo stalni, ali nisu česti i ljudi ih zaborave. To je jedan rased koji je jako dugačak, prolazi pored Bankoka, Mjanmara i ide ka Kini. Znalo se da on proizvodi zemljotres, rased je veoma seizmogen i generiše zemljotrese magnitude sedam i više. Znalo se da će to da se desi, ali nije znalo gde i kada. To je kataklizma za njih, nisu ni svesni, ali dugi niz godina će da se oporavljaju od ovoga.