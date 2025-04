To navodi Dojče vele koji objašnjava šta je „ratna ekonomija“ i šta su preduslovi za njeno uvođenje u Evropi?

„U pravoj ratnoj ekonomiji, svi elementi društva su preorijentisani na odbranu otadžbine“, kaže Nas. Ova preorijentacija je skupa i obično postoji veliko povećanje državne potrošnje da bi se sve to platilo. To može dovesti do većeg zaduživanja, inflacije, povećanja poreza i manje novca za socijalne izdatke.