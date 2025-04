- Do primirja će doći kada Ukrajina bude imala dovoljno oružja da Rusija shvati da joj se ovaj rat ne može isplatiti. Dakle, nikakvo drugačije sklapanje mira nije opcija. Od 2014. godine Rusija je više od 200 puta prekršila primirje sa Ukrajinom, jasno je da Rusija želi da kupi vreme ili diplomatski da pobedi i ostvari ciljeve s obzirom na to da ne može u ratu. Za 11 godina Putinovi rezultati su poražavajući, dovoljno je da pogledate geografsku kartu kako bi videli da je Putin plaćao 100 metara sa 1.000 poginulih Rusa, a i dalje nije mogao da osvoji neki višemilionski grad. Ovi ruski zahtevi koji se upućuju Americi predstavljaju vrstu globalnog demantija kada su mnogi ruski propagandisti, kreatori mišljenja, slavili kako će Tramp ostaviti Ukrajinu na cedilu, ostaviti Evropu, sve pokloniti Putinu, evo dešava se suprotno. Tramp ne poklanja Putinu geopolitičku pobedu, niti olakšanje od sankcija, najavljuje nove, a Rusiju bole sankcije, nisu bitni ti ciljevi jer Putin zna da su nerealni, već ih bole sankcije - započeo je Obradović, pa izneo ekskluzivan podatak:

- Izneću jedan ekskluzivan podatak, Rusija je uvezla stotine hiljada tona poljoprivrednog đubriva iz koga vadi nitritnu kiselinu za proizvodnju granata. Ako nju ne pogađaju sankcije, zašto onda švercerskim kanalima, nedeklarisanom trgovinom preko lažnih kompanija švercuje proizvode za vojnu industriju. Rusiju sankciju bole, Tramp to zna i zato je rekao da Putinu ističe psihološki rok. Sada čekamo napad Amerike na Iran, odnosno još jedan ruski koridor, tako da bi trebalo da bude jasno da je Putin ovde slabiji partner, nije jednak Donaldu Trampu. Obmane su da su jednaki i da dele svet. Ovo će dugo trajati.

- Ukrajina nije mala država ni po veličini, ni istoriji, ni hrabrosti, ali nema ništa gore nego kada postane poligon gde jači odmeravaju snage. Još od Sirije imam utisak da postoji neka veća partija i da su tu upravo Tramp i Putin. Ja svakako ne bih potcenio Putina, pa me nazivajte naivnim ili kako god. Zelenski je tragičar, ali i junak koji pokušava da nađe izlaz da bude za njegovu državu dobro. U celoj analizi, Amerika sa Bajednom je jedno, a nakon njega nešto sasvim drugo. Bajden je rekao Zelenskom metaforu sa kartama, a on mu je rekao da je stvar izuzetno ozbiljna, a ne igranje karata. Tramp je dao do znanja Zelenskom da igra karte i da ima loše u ruci. Tramp i Putin, stari poznanici, a mogu da tvrdim da su sve vreme u nekoj razmeni mišljenja, a oni igraju partiju karata, a pitanje je koliko mogu da veruju jedan drugome.