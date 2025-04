Rekla je policajcu da vrata sobe nisu bila zaključana u trenutku požara, da inače nisu zaključana i da je on imao slobodu da napusti svoju sobu.

Međutim, on je ispričao spasiocima sasvim drugačiju priču.

To se ubrzo promenilo nakon što su detektivi pretražili kuću u kojoj je muškarac tvrdio da je bio držan u zarobljeništvu u prostoru od 2,4 metra puta 2,7 metara, zatvorenom šperpločom.

„Koliko god strašne bile optužbe, i koliko god ljudi ne žele da to čuju, ona nije kriva u očima zakona, i to se neće promeniti u skorije vreme, bez obzira na to koliko miliona ljudi je mrzi“, rekao je advokat Sullivan, Ioannis Kaloidis, ranije.