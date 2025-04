Nekad se prosto čini da lepe stvari u životu shvatamo olako i da ne cenimo dovoljno ono što imamo dok to i ne izgubilo.U užurbanom životnom rasporedu često zapostavljamo porodicu, prijatelje pa i sebe same jer jurimo za poslom, uspehom u karijeri, a vreme provodimo u jurcanju na posao i sa posla.

"Ono što vidim u mojoj porodici često me povređuje. Nikad me ne pozivaju ni na šta. Niko me ne vidi. Svi smo odrasli odvojeno. Osećam da me ne cene. Zato sam želeo da im očitam životnu lekciju i pokažem im da ne treba čekati da neko umre da bi ga videli", rekao je on.