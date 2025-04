Spomenuo je strane lešinare, osvetu za ljubav, i sve to nazvao jednim od najvećih dana u istoriji SAD.

– Ovo je naša deklaracija o ekonomskoj nezavisnosti. „Počinje zlatno doba Amerike“, rekao je on.

„Naši poreski obveznici su pljačkani preko 50 godina, ali se to više neće ponoviti“, dodao je on.

On je rekao da će Sjedinjene Države koristiti novac dobijen od carina da "smanje poreze i otplate nacionalni dug".

„Na primer, više od 80% automobila proizvedenih u Južnoj Koreji se prodaje u Južnoj Koreji, a više od 90% automobila koji se prodaju u Japanu proizvedeno je u Japanu“, rekao je on. On je dodao da automobili američke proizvodnje, kao što je Ford, imaju samo simbolično prisustvo na tim tržištima, što je, kako je rekao, „devastiralo američku auto industriju“.

Donald Tramp je rekao da još nije kasno i obećao da će Ameriku ponovo obogatiti. „Oni su nam uzeli toliko bogatstva“, rekao je on. „Ovo više nećemo dozvoliti.

On je dodao da SAD više ne mogu sebi da priušte trgovinske deficite sa drugim zemljama, jer su ih, kako tvrdi, predugo subvencionisale. „Nama je stalo do zemalja širom sveta“, rekao je on, a zatim zaključio: „Vreme je da počnemo da brinemo o sopstvenom narodu“.