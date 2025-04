Slušaj vest

Prepali smo se kada smo čuli za uvođenje američkih carina, iako se to govori od prvog dana Trampovog mandata, ali i ranije, tokom Bajdenove administracije se pominjala ta tema. Doduše, to je bilo negde u vazduhu i pretpostavljali smo da se to neće odraziti na Srbiju.

Situacija ipak nije takva, carine su uvedene i ima deo za Srbiju, odraziće se na svetsku ekonomiju, a pojedini stručnjaci tvrde da svet više neće biti isti.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" kod voditeljke Jovane Grgurević na Kurir televiziji koji su analizirali ovu temu bili su dr Vinko Pandurević, bivši oficir Vojske Republike Srpske i sociolog, Aleksandar Pavić, narodni poslanik i prof. dr Dragan Petrović, ekonomista.

Pandurević je odgonetnuo da li je bio iznenađen uvođenjem carina na Srbiju:

- Nisam, to nije došlo ad hok preko noći, o tome Tramp priča već dugo, čak i za vreme njegove kampanje, a on je tu reč obznanio kao najdražu, a danas je praktično krenuo da eksperimentiše sa njom. Pratio sam te izveštaje i reakcije raznih ekonomista, i vrlo su različita tumačenja i objašnjenja u smislu benefita ili štete po samo američko društvo i po svetsku ekonomiju. Mi smo skloni da kažemo da ništa neće biti isto, da se mnogo toga izdešavalo, a svet je približno isti kao što je i bio. Mislim da je Tramp doneo odluku u skladu sa svojim programskim ciljevima, koje je govorio i tokom kampanje, a da li će se to odraziti negativno na američko stanovništvo, on to ne očekuje, već još bolju proizvodnju u Americi i da će time cene biti niže. Sa druge strane, očekuje se da će se u drugim zemljama povećati cene. Neki ekonomisti kažu da će to da otvori nova tržišta. Neke zemlje su reagovale tiho na ovo, dok je Kina imala oštru rekaciju sa upozorenjima i protivmera.

Pavić se osvrnuo na uvođenje sankcija Srbiji:

- Ovo se primenjuje na ceo svet bez izuzetak, kažu da je Rusija izuzetak, ali to je jer je pod sankcijama. Nije ciljano protiv nas, ali naravno, mi ne bismo bili mi kada bi nas nešto zaobišlo. Ovo je u skladu sa Trampovom ideologijom, ovo je jedan od ozbiljnijih udaraca globalizma i globalizacije. Tramp je ideološki antiglobalista, on je prvi predsednik u duže vremena koji je rekao da je nacionalista. Govori se o tome da SAD imaju nameru da izađu iz Svetske trgovinske organizacije, a ceo taj princip je slobodna trgovina, to je ključ globalizacije i upravo to je imalo uticaj deindustrijalizacije Amerike.

Petrović je komentarisao o uvozu i izvozu Srbije:

- Ovde sve zavisi od pristupa, moramo da imamo u vidu da SAD nisu uvele ništa nama, već se radi o širem konceptu uvođenja carina u okviru i drugih poduhvata u odnosu na veliki deo sveta. Prema tome, zašto se Tramp za to opredelila? Dakle, kada više nema vidljivog socijalizma u svetu, već u okviru kapitalizma postoje dve doktrine, ono što je tema ovoga nije ukupna doktrina ta dva pravca, već samo jedan segment, kao kada bismo šutirali penale, ne bismo se bavili fudbalom, već samo izvođenjem jedanaesteraca. Mi se danas bavimo samo uvozom i izvozom, nećemo da se vraćamo na doktrine.

