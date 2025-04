- Nama je prioritet naša jaka vojska. Dakle, ovo je za nas crvena linija - nema smanjenja broja naše vojske. Da budem iskren, učinićemo sve da vojska ostane u stanju kakvom je danas. Velika armija, tri puta veća nego što je bila na početku rata - rekao je on na sastanku sa čelnicima teritorijalnih zajednica Černigovske oblasti, tokom radne posete tom okrugu.

- Druga geopolitička stvar je nepriznavanje bilo kojih teritorija koje je Rusija okupirala. To su ukrajinske teritorije, to je za nas jedna od najvažnijih crvenih linija. U svakom slučaju, to su privremeno okupirane teritorije - naglasio je ukrajinski lider, prenosi Ukrinform.