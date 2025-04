- Preterao je, a to pokazuje stanje na svetskim berzama, ali i mnogi komentari u svetskim listovima koji imaju naslove "dan poremećaja, a ne dan oslobođenja". Dakle, ovo je neobična politika, vrlo teško je razumeti Trampa koji praktično izaziva sukobe i prema svojim bivšim ili sadašnjim saveznicima i prema suparnicima. Rusija je jedna od retkih zemalja koja nije dobila dodatne carine jer je već obuhvaćena sankcijama, a zanimljivo da je Kini dodato. To su neverovatni procenti u odnosu na normu za trgovinu. Može se reći da je ovo ubistvo Svetske trgovinske organizacije.

- Ne postoji bolja reč za Evropu nego kolateralna šteta i to ne samo u slučaju ovih sankcija, već je ona bila kolateralna šteta i rata u Ukrajini, ona je najveći teret iznela, ona je najveća kolateralna šteta ovih carina. Evropa je uopšte najveća kolateralna šteta ovih geopolitičkih prestrojavanja. Prvo, Evropa nije klasična geopolitička sila kao SAD, Rusija i Kina, vidimo da je Evropa to sada prepoznala i pokušava da se naoruža. Zapravo, postoje dva ključna pitanja 21. veka, prvo je da li Evropa može da se naoruža, a drugo da li Amerika može ponovo da se industrijalizuje. Što se prvog tiče, čisto sumnjam da to može kroz pet godina jer za naoružavanje treba previše novca i kordinacija poput SAD, Rusije i Kine, Evropa ipak nije država, ona je jedan veliki savez. Dolazimo do drugog pitanja, a da ne ispadne da je Tramp ludak koji vodi veliku državu, Amerika je počela svoj ekonomski razvoj krajem 18. veka upravo preko protekcionizma, tada je uvela sanckije Engleskoj od koje se odvojila kako bi zaštitila svoju ekonomiju. Te mere su pomogle da se razvije, a Amerika je prešla na liberalizam posle Drugog svetskog rata kada je postala najmoćnija svetska ekonomija i takav režim im je odgovarao. Iza Trampovih mera lako možemo zaključiti sam odnos Amerike i Kine.