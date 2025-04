On je rekao da su u toku spasilačke akcije u centru gradu, a regionalni guverner Serhi Lisak je dodao da je najmanje 50 ljudi povređeno.

"Ruski napadaju svaki dan. Ljudi umiru svaki dan. Postoji samo jedan razlog zašto se ovo nastavlja: ​​Rusija ne želi prekid vatre, a mi to vidimo. Ceo svet to vidi", rekao je on.