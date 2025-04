Posle noći provedene u autobusu, stigao sam u Savakin iscrpljen, gladan i pospan. Gradić u Sudanu od četrdesetak hiljada stanovnika na obali Crvenog mora dočekao me je prašnjavim ulicama i plavetnilom beskrajne vode.

Čini mi se da se tlo poda mnom kreće, kao da sam se iskrcao s prekookeanskog broda. To je posledica mnogobrojnih sati truckanja u autobusu. Uši su mi zaglušene od silne vožnje.

Možda ga nisam dobro čuo? Uporno ponavlja: „Preci su mi duhovi i device.“ Čak je pomalo začuđen - zar je to teško razumeti?! Možda bih mogao da prihvatim da mu je deda bio duh, ali kako mu je baba bila devica kad je rodila naslednike?

Osvrćem se oko sebe: sve je porušeno kao posle apokalipse. Ovako bi čovek zamislio metropolu posle udara komete. Većina zgrada pretvorena je u gomile kamenja s tek ponekim zidom koji je odoleo sveopštoj propasti. Čitavi nizovi nekadašnjih kuća sad su brdašca šuta. Čini se da su zdanja građena pre više vekova, ali to nije slučaj: većinom su iz 19. veka. Šta se, zaboga, ovde dogodilo?

Abdul, čije ime bi se moglo prevesti kao „sluga“, čuva ruševine od dvanaeste godine. Jedno polusrušeno zdanje pretvorio je u skromni dom, a za proteklih tridesetak godina odlazio je samo do Gerfa, novog naselja, ali dalje nije mrdnuo.

- Bog me je odredio za čuvara starog grada. To je moja misija i poslušanje. Ništa drugo mi u životu nije potrebno - priča dok započinjemo obilazak.

Njegovi sunarodnici, narod Beda, iako žive na obali, nikad nisu bili oduševljeni morem: više vole stabilno tlo pod nogama. Stotinama, pa i hiljadama godina prihvataju došljake na raskrsnici trgovačkih puteva, a vodi se najviše raduju kada dolazi s neba. Monsunski vetrovi jednom godišnje spuštaju kišonosne oblake, pa se na mesec dana pustinja preobrati u zeleni pašnjak. Gde je sve bilo suvo kao barut, naprečac nastane poplava, a Bede tada uživaju hodajući do kolena u vodi.

- Prijatelju, možda je neobično što pitam, ali baš me zanima kako su to tvoje pretkinje device? - upitah snebivajući se, sa zebnjom da bih ga mogao povrediti delikatnim pitanjem.

- Bilo je to u pradavna vremena... Vladar Etiopije rešio je da, u znak prijateljstva, vladaru Egipta pošalje sedam devica na poklon. Putovale su preko Savakina i ovde su prenoćile, praćene obezbeđenjem evnuha. Egipćanin se radovao poklonu dok nije otkrio da je sve do jedna devica noseća. Umalo čuvarima nije odletela glava s ramena: nikako nisu uspevali da ubede vladara da ništa nisu skrivili.

- Ne dirajte naše čuvare - to su dobri i odani ljudi, rekoše dame vladaru - tokom noćenja na Savakinu posetilo nas je sedam duhova i od njih smo zatrudnele.