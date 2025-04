Molba Beloj kući za intervenciju

- Molim svakoga ko ima ključ njihove slobode, bio to talibanski režim, britanska ili američka vlada, neka to odmah učini. A ako možete izvršiti pritisak na one koji drže taj ključ, učinite to odmah, molim vas - rekao je Rejnolds, koji je ispred Bele kuće došao sa ćerkom.