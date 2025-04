Narod je ljuto reagovao jer nije govorio o nekim temama koje je morao da napomene, odnosno na koji način će voditi trgovinski rat sa svojim saveznicima i nekim potencijalnim saveznicima gde se nalazi i Srbija. Ljudi gube poslove bez kreiranja novih radnih mesta.

Slušaj vest

Evropska komisija će sledeće nedelje usvojiti kontramere kao odgovor na američke carine na uvoz aluminijuma i čelika, dok će odgovor na uvođenje carina na automobile i na recipročne carine od 20 odsto na veliki broj proizvoda uslediti nakon analize i konsultacija sa državama članicama.

Naime, EU razmatra "nuklearnu opciju" protiv Trampovih carina. Pri tome će se voditi računa o tome da moguće kontramere budu što bolnije za SAD, a da se u isto vreme nanese što manje štete Evropi, odnosno da se uvedu carine na američke proizvode za koje postoji alternativa.

1/8 Vidi galeriju Donald Tramp uvodi carine Foto: Printskrin Youtube

Dogodili su se i građanski protesti ispred prodavnica kompanije Tesla širom SAD u okviru kampanje masovnog otpora njenom generalnom direktoru Ilonu Masku zbog uloge Odeljenja za efikasnost vlade (DOGE) na čijem je čelu u opsežnoj reformi administracije predsednika SAD Donalda Trampa.

Kakav je puls američke javnosti, za jutarnji program "Redakcija" na Kurir televiziji odgonetnuo je Dejan Jelača direktno iz Njujorka.

- Najnovija odluka Trampa o uvođenju carina prelila je čašću u američkoj javnosti, neverovatna količina ljudi na ulicama se protivi načinu na koji Tramp vodi i sređuje Sjedinjene Američke Države, pa vidimo i samu reakciju naroda, ali i ljudi unutar same republikanske stranke. Svakako, Tramp nije uplašen od stotine hiljada ljudi, već je uplašen kako će reagovati ljudi unutar njegove stranke, ali i glasači. Zaista smo videli određen strah kod mase ljudi jer se narod, a to se ovde čuje na svakom ćošku, oseća prevarenim. Znate, Tramp je krivac za količinu obećanja koja je dao u predizbornoj kampanji, počevši od smanjenja cena osnovnih životnih namirnica. Politika koju vodi okreće leđa i vodi trgovinski rat sa saveznicima, a to upravo javnost zamera Trampu - započeo je Jelača, pa dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Čini mi se da u ovom trenutku, način na koji donosi neke stvari, Tramp ne nailazi na oduševljenje kakvo je očekivao. Dakle, nije govorio o nekim temama koje je morao da napomene u predizbornoj kampanji, odnosno na koji način će voditi trgovinski rat sa svojim saveznicima i nekim potencijalnim saveznicima gde se nalazi i Srbija. Ljudi gube poslove bez kreiranja novih radnih mesta. Zatvaraju se federalne agencije i to stvara problem u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti. Mnoga pitanja su otvorena i mnogi očekuju da počne da realizuje obećanja od predizborne kampanje. Setite se i da je rekao da će u prvih 24 sata zavladati mir i blagostanje, a pogledajte kakvu sliku imamo.

Gosti u studiju Kurir televizije koji su komentarisali ovu temu bili su dipl. ing. Predrag Mijatović, generalni sekretar Saveza inženjera, rudara i geologa Srbije i Nikola Perišić, politički analitičar.

Perišić se osvrnuo na spoljnupolitiku Amerike i koliko se rigorozan odgovor može očekivati od strane Evrope:

- Najveći problem i jeste na koji način će EU dati jedinstven odgovor na sve ovo. Vidite kako je Tramp lukavo odigrao prema EU, krenuo je da podržava određene suverenističke strane koje su se javile kao političke opcije u Mađarskoj, Slovačkoj ili Nemačkoj. To je sve produbilo probleme, znamo da je tražio od svih saveznica NATO da povećaju budžet za vojsku, pa je došlo do situacije da ekonomski slabi države unutar same Evrope i tako pokazuje dominaciju. Zbog toga odgovor Evrope mora da bude jedinstven ukoliko ne žele da izgube korak u globalnim dešavanjima.

Američki narod se oseća prevarenim: Evo zašto su krenule masovne demonstracije stotina hiljada ljudi Izvor: Kurir televizija

Mijatović je analizirao koliku štetu sve ovo može naneti Evropi:

- Ova Trampova odluka za carine je nastavak politike koju je Bajden započeo 2022. godine donoseći zakon o inflaciji. To je bio početak narušavanja ekonomije EU, a ovo je produžena ruka, završni udarac ekonomiji Evrope. Još u ono vreme je kapital krenuo da se seli u Ameriku, a sa ovim carinama to otežava status Evrope, pitam se jedino kako će EU odgovoriti. Problem sa mirelanim sirovinama i retkih metala postoji odavno, to su sve metali koji se koriste za savremene tehnologije u mnogim poljima, bez tih materijala se ne može zamisliti ni zelena energija koju promoviše Evropa. Što se tiče proizvodnje el. vozila, Kina je daleko ispred Evrope i SAD.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

KOLIKO ĆE TRAMPOVE CARINE UTICATI: