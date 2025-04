U celim Sjedinjenim Državama do sada je zabeleženo više od 600 slučajeva malih boginja, što je više nego duplo u odnosu na 285 slučajeva koje je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) registrovao u istom periodu prošle godine.

" Ovaj nesrećni događaj naglašava značaj vakcinacije. Male boginje su veoma zarazna bolest koja može dovesti do ozbiljnih komplikacija, naročito kod nevakcinisanih ", naveo je Aron Dejvis.

"Moj cilj je bio da dođem ovde tiho kako bih utešio porodice i bio sa zajednicom u njihovom trenutku tuge", rekao je on.

Robert F. Kenedi Mlađi je rekao da šalje tim - kao što je to učinio u martu, kako bi pomogao u distribuciji vakcina, lekova i drugih potrebština, među ostalim uslugama podrške.

" Najefikasniji način za sprečavanje širenja malih boginja je MMR vakcina ", napisao je on misleći na vakcinu protiv malih boginja, zaušaka i rubeole.

"Za sada je to prilično mali broj ljudi, u poređenju sa onim o čemu govorimo. To je nešto što je poznato već mnogim ljudima dugi niz godina. Ovo nije nešto novo. Videćemo šta će se desiti. Ako se epidemija proširi, moraćemo da preduzmemo akciju. Veoma snažnu akciju", rekao je on.