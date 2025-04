Američki predsednik Donald Tramp je u poslednjih nedelju dana pokrenuo trgovinski rat, izazvavši krah akcija na Volstritu i strahovanja od globalne recesije, pa je svet lako zaboravio da se šef Bele kuće i dalje nada da će ostati upamćen po nečem drugom, a to je okončanje rata koji već više od tri godine traje u Ukrajini.

Navodi se da uprkos tome Ukrajina nije pobeđena, ali se postavlja pitanje do kada će taj otpor, koji je izazvao divljenje novinara Dejli telegrafa, moći da se nastavi.

On objašnjava da je odgovor na to postao jasan kada se pojavio naredni ruski zahtev, a to je uklanjanje sa vlasti Zelenskog i njegove "nacističke" vlade umesto koje bi u Kijevu zasela privremena uprava pod kontrolom Ujedinjenih nacija i potom usledili izbori.