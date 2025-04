- Evropska unija ne može da se složi ni sa mnogo jednostavnijim stvarima, tako da je vrlo teško da dođe do jedinstva, pogotovo što oni nisu očekivali tu hladnu korpu vode od Trampa, koji je rekao da ga ne zanima to što su mu ponudili. Tramp ne želi da se bavi velikim multilateralnim organizacijama. Tramp je trgovac i sve želi da radi na bilateralnoj osnovi, mislim da će se carine dešavati iz SAD-a i najvažnijih zemalja pojedinačno - rekao je Zafirović.

- Generalno ne, sem u medijima. Ja ću vratiti film na 2008. Ako pogledate bruto nacionalni proizvod Amerike, u svim godinama je rastao. To kada je počelo, ceo svet se trese, novine, pa da li će Obama da pomogne nekom injekcijom, pa napadaju Obamu zašto daje kreditne mogućnosti i tako dalje. Suština je da bruto proizvod raste i ja ne bih brinuo o tome da će izvući iz ovoga profit. Tramp je dobar biznismen i namerno pravi imidž da je nedirljiv i to mu je taktika da ga ne pročitate, pa kakav bi onda on bio vođa - rekao je Laban.