On je takođe naveo da više od 75 zemalja želi da sklopi trgovinske poslove sa njegovom administracijom. Na pitanje da li bi razmotrio izuzeće nekih velikih kompanija koje su ozbiljno pogođene situacijom na tržištu, Tramp je odgovorio: "Razmotrićemo to. Neke su ozbiljno pogođene, a neke su, zbog prirode svog poslovanja, osetljivije na ove mere".

U svom govoru, on se posebno obrušio na Kinu, nazivajući je „najvećim siledžijom u istoriji“. "Neko je to morao da uradi. Morali su da prestanu jer to više nije održivo", rekao je on.