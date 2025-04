"Sada se pravi jedna potkovica – oni će krenuti na ove četiri oblasti.."

Slušaj vest

Još jedna odluka američkog predsednika Donalda Trampa je ponovo napravila pometnju u svetu. Naime, on je najavio drastičnu odluku o carinama koje je uveo zemljama sveta, među kojima se nalazi i Srbija — carine su svima pauzirane na 90 dana, i to svima osim Kine!

Za Peking one sada iznose čak 125 odsto. O ovoj temi razgovaramo sa glumcem Dejanom Jelačom koji se nalazi u Njujorku. O ovim temama danas su razgovarali gosti emisije "Redakcija" Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu i Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost.

Foto: Kurir Televizija

- Najveće gubljenje vremena je analizirati odmah odluke Donalda Trampa, ipak treba sačekati da prođe neko vreme. Od početka njegovog mandata, on donese jednu odluku, sutradan je promeni. Samim tim je bilo i za očekivati da će se ovako nešto desiti. Ono što je najviše njega podstaklo da promeni odluku jeste to što se oglasila Ursula fon der Lajen i rekla da se Evropska unija slaže sa odlukama Evropske komisije, da od 15. aprila na snagu stupe njihove trgovinske carine prema SAD-u, ali oni su rekli da će se skoncentrisati najviše na one zemlje gde su republikanski glasači, oni koji su glasali za Donalda Trampa. Njegov novčanik je sada tanji za pola milijarde, od početka mandata. Pravo pitanje je da li je prosečan Amerikanac spreman da izdrži tri inflacije, kada je njemu bilo predizborno obećanje da će mu život biti jeftiniji – rekla je Obradovićeva.

Miškeljin je istakao da se ovaj Trampov korak mogao očekivati, te da narod ne treba biti iznenađen ni jednim njegovim potezom.

- Čuli smo da je Tramp stigao do 125%, verovatno će se to još povećati. Način brzog menjanja odluka je takav kakav je bio tumačen u njegovom prethodnom mandatu. Videli smo da Tramp od prvog dana drugačije vodi državu. Po meni su tarife alat da se dođe do nekog cilja i čini mi se da je to dugoročni plan. Ono što je situacija sa berzom, to je da se novac zapravo gubi samo kada se akcije prodaju. Donald Tramp priča o ovome javno već godinama, on se ne slaže sa cenama Amerike i dogovorima sa ostalim državama – rekao je Miškeljin.

Foto: Kurir Televizija

Obradovićeva je sa druge strane objasnila koje su posledice ovog globalnog trgovinskog rata dve sile.

- Sve ovo što se dešava sa berzom nije mala stvar. Svi oni sada gledaju da prodaju i kupe akcije, jer ne znaju šta će biti sutra. Mi smo se malo fokusirali na tarife i carine, a ne na druge događaje. Na tlu Evrope imamo novu ofanzivu ruske vojske prema Ukrajini. Oni su sada pripremili jedan određeni plan, ja sam analizirala šta nas čeka do kraja 2025. godine. Sada su krenuli u novu ofanzivu vezanu za Sumski i Harkovski region, ali tu nije kraj. Sada se pravi jedna potkovica – oni će krenuti na ove četiri oblasti: Donjeck, Lugansk, Zaporožje, da zaokruže tu potkovicu. To su nove ofanzive koje nas očekuju i koje mogu da traju do kraja 2025. godine. Sve se to radi kako bi se ojačala pregovaračka pozicija - ispričala je Obradovićeva.

1/4 Vidi galeriju RUSIJA I UKRAJINA KORISTILE DRONOVE ZA NOĆNE NAPADE: Letelice oborene u Moskvi i Rostovu, Rusi gađali luku na Dunavu (VIDEO) Foto: Twitter/OlgaNYC1211

Nemački konzervativci, predvođeni Fridrihom Mercom, postigli su koalicioni sporazum sa Socijaldemokratskom partijom Nemačke (SPD). Cilj nove vladajuće koalicije je oživljavanje ekonomskog rasta najveće privrede Evrope u trenutku kada postoji opasnost od recesije izazvane globalnim trgovinskim ratom. Ipak, Merc je najavio i prilično radikalne odluke, poput uvođenja deportacija, ali i novog modela služenja vojnog roka. Da li će se ovo odraziti i na Srbe koji žive u Nemačkoj, kao i kakav bi mogao biti odnos Berlina i Beograda, govorio je Goran Gajić, novinar iz Nemačke.

- Nakon šest nedelja, konačno je postignut sporazum o novoj koalicionoj vladi. Kao što se i pretpostavljalo, lider Hrišćansko-demokratske unije i budući kancelar Merc, zajedno sa svojim partnerom, proglasio je sporazum. Njihovi budući koalicioni partneri bili su uzdržani. Kako su naglasili demohrišćani, nakon održanih pregovora raspravilo se o svakom zarezu u sporazumu, ali mogu da primetim da je rezultat delovanja i sam sporazum prilično neočekivan – rekao je Gajić i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- Od gubitnika prethodnih izbora, koji su doveli do smanjenja glasova i gubitka uloge u vlasti. O tome najbolje govori i podela resora koja je objavljena juče. Prema koalicionom sporazumu, SPD će dobiti ministarstva odbrane, finansija i pravosuđa. Nemačka javnost je skeptična prema Mercu i njegovoj predizbornoj kampanji, što podrazumeva i neispunjavanje predizbornih obećanja. Buduća nemačka Vlada nije reformska, već je to matematička većina.

RUSIJA SPREMILA NOVU OFANZIVU NA TLU EVROPE! Obradovićeva za Kurir: Tramp je zaokupiran carinama, Putin će to iskoristiti i napasti četiri oblasti! Izvor: kurir teklevizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs