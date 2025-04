- Mi smo jako moćni. Ova je zemlja jako moćna. Reći ću vam... mnogo je moćnija nego što ljudi shvataju. Imamo oružje o kojem nitko nema pojma. I to je najmoćnije oružje na svetu. Mnogo moćnije... nije ni blizu. Nitko to neće da napravi. Kad je reč o eskalaciji, mislim da predsednik Si zna tačno što se treba da uradi. Jako je pametan čovek, voli svoju zemlju, znam to. Dobro ga poznajem. Mislim da će hteti da postigne dogovor i mislim da će se to dogoditi. U jednom trenutku će stići telefonski poziv. Biće to odlična stvar za njih, biće to odlična stvar za nas, biće to odlična stvar za svet i za čovečanstvo - kazao je Tramp.