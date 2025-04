Gosti Kurir televizije su diskutovali o planovima Trampa, ratu sa Kinom i kontrolisanoj recesiji koju sprovodi ne bi li smanjio kamatu za javni dug Amerike

Nakon gotovo apokaliptčinih najava o takozvanom "Trampovom carinskom ratu", sinoć je stigla vest da se iste odlažu na 90 dana svima, osim Kini.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su diskutovali ovaj potez Trampa bili su Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije, Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost i prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar.

Zoronjić je komentarisao odluku Trampa da odloži carine koje je najavio:

- Ustvari, to je usmereno na ceo svet, ne na ljude, nego na teritorije i one bez ljudi. S jedne strane, ovo za Kinu jeste nastavak onoga što je Tramp pričao, ali i što smo pretpostavili njegovim dolaskom na vlast, odnosno da će pokrenuti carinski rat sa Kinom. To je bilo očekivano. Međutim, mi smo se šokirali u odluci da ceo svet bude pod tim carinama, ali vidimo da je možda Tramp posavetovan da odloži odluku osim za Kinu. Druga teorija je da nije ni hteo carine celom svetu, pa ih je zato i odložio. Pre nekih sat vremena, Amerika je dogovorila sa Panamom da njeni ratni brodovi mogu da prolaze besplatno i prioritetno kroz Panamski kanal. Svakako da je i ovo udarac za ceo svet jer svaka nestabilnost u trgovini SAD i Kini utiče na cene u celom svetu.

Miletić je pričao o Kini u celokupnom odnosu sa Amerikom:

- U međuvremenu, Kina je uvela zabranu izvoza retkih minerala, koji su neophodni za savremene tehnologije i el. automobile, za SAD. Tako da se taj ekonomski rat, koji smo svi očekivali, svodi na Ameriku i Kinu, a ne sa Rusijom ili Evropom. Ne bi trebalo da se zaboravi da Tramp ima samo jedan mandat, najavio je treću kandidaturu, ali videćemo da li može to da se desi. U maniru biznismena, on je krenuo sa širom akcijom na sve igrače, pa polako dovodi do željene situacije koju ne želi da napomene u startu. Nada se da će sledeći kandidat iz njegove stranke da nastavi da gradi na temelju koji je on uspostavio. Činjenica je da želi da promeni sistem, reorganizuje svetsku trgovinu, ojača Ameriku, pojača proizvodnju...

Deđanski je komentarisao odluku Trampa i odgonentuo glavni cilj:

- Izjava Trampa bi bila da je spustio, nakon udara, carine onim zemljama koje su se javile da razgovaraju, a to su sve zemlje. Međutim, nisu skinute u potpunosti carine, nego je ostavio 10 odsto. Videćemo šta znači to jer je i to dosta na ukupan nivo razmene. Jeste naplata kroz carine bitna, ali ideja Tramp jeste vraćanje proizvodnje u Ameriku, a to radi upravo na način da oteža poslovanje ukoliko niste iz Amerike. Dakle, Tramp hože ekonomski da ojača Ameriku.

