- Nije neprikladno pitanje. Evo o čemu se radi, Denise i reći ću to svima ovde. Veoma snažno verujem u privatnost naših zdravstvenih podataka, tako da su moji zdravstveni podaci o tome samo moji. Denise, da li Vi imate polno prenosivu bolest? Ne, ozbiljno, ako ćemo već da pričamo o privatnim zdravstvenim podacima ljudi. Poenta je da nijedna vlada... - rekao je Brnović kada ga je prekinuo drugi novinar ocenivši da je to pitanje smešno.

- I ako prihvatate to da federalna vlada zbog zdravstvenih razloga može da vas obaveže da uradite ili ne uradite nešto, da li to znači i da, ukoliko dođe do epidemije polno prenosivih bolesti, da li bi mogli da vam kažu da, ako imate poslovni ugovor sa vladom ili ste zaposleni u njoj, ne možete da imate polne odnose sa drugim osobama? To je bukvalno pitanje koje je federalni sudija postavio, tako da nije smešno pitanje. Ono što bi trebalo da bude pitanje jeste - kada jednom dozvolite da federalna vlada ima takva ovlašćenja, gde je tu onda kraj? A moji zdravstveni podaci su samo moji zdravstveni podaci. Hvala vam puno - poručio je Brnović i okončao konferenciju za novinare.