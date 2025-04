- Ni Tramp ne zna šta će uraditi nakon tih 90 dana. Za 90 dana mislim da postoje različita predviđanja u njegovom najbližem krugu, a mi možemo da nagađamo, a bitno je da je dat prostor zemljama da odu Trampu na noge i da mu nude rešenja, da se uravnoteži ta ekonomska saradnja. Ostaje pitanje radne snage, to je ono gde Amerika prednjači u svetu, tamo su i plate najviše. Kada u Americi nekog platiš 4.000 dolara mesečno, a u Kini si za to mogao nekoliko ljudi da platiš, onda ipak mora malo drugačije da se pristupi celoj situaciji. Realno je, ako dođe do toga, da se postepeno sve prebacuje u Ameriku, pa da to traje nekoliko godina, pa čak i deceniju. Možda to Tramp očekuje, možda čeka fabrike gume i branika jer se danas to za američke automobile proizvodi u celom svetu.