- Teorijski gledano, to savršeno izgleda i deluje da bi se savršeno uklopilo u donošenje različitih političkih odluka, zato što može da obuhvati širok spektar informacija kako bi donela tu političku odluku na pravi način. Sa druge strane, u praksi još uvek to ne možemo da znamo, kako do sada ništa slično nije bilo na svetu ikada! Ne možemo da znamo sa sigurnošću da li će to biti prava odluka, jer tek kada se ona donese i kada se primeni, mi ćemo znati da li je ona prava, kao i sa pravim političarima - objašnjava IT stručnjak Nikola Jagodić.