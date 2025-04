Ipak, nekoliko sati kasnije, Tramp je delimično odustao - eskaliravši svoj trgovinski rat sa Kinom, uvodeći carine na uvoz iz te zemlje do čak 125 odsto, ali ih snizivši na 10 odsto i pauzirajući mnoge carine koje je upravo uveo ostatku sveta. Berze su odmah skočile. „Pretpostavljam da kažu da je to bio najveći dan u finansijskoj istoriji“, likovao je Tramp, manje od 90 minuta nakon što je objava Truth Social preokrenula njegovu nedeljnu politiku. Bio je to šokantan preokret koji je usledio nakon što su Trampovi pomoćnici danima tvrdili da želi da revidira globalnu ekonomiju.

U sredu kasno popodne, Tramp je rekao da je razmišljao o promeni kursa „u poslednjih nekoliko dana“. Konačna odluka je, rekao je, "verovatno doneta rano jutros, prilično rano jutros. Upravo sam je napisao. Nismo imali koristi od toga, nismo imali pristup advokatima", rekao je on novinarima u Ovalnom kabinetu. „Napisali smo to od srca“, rekao je. "Ali ovo je nešto o čemu smo sigurno pričali neko vreme i odlučili da povučemo okidač. I to smo uradili danas i srećni smo zbog toga", dodao je on.