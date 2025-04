- Ono što smo videli juče, to je njegov sastanak kabineta, gde je on rekao da očekuje da se Kina dozove pameti i da sedne za pregovarački sto. Kineski zvaničnici kažu da će se boriti do kraja. Nijedna strana u ovom trenutku ne želi da razgovara i to je veliki problem. To je krivica Trampove administracije i njihovog odnosa prema ostatku sveta. To je način na koji on funkcioniše. Ove carine su itekako nelogične, on je u prvom mandatu već pokrenuo carine prema Kini, koje su bile takođe značajne. Srednja klasa je zabrinuta u ovom trenutku, cene će biti visoke, a kako će se to odraziti na običnog čoveka, to ćemo videti. Tramp je pre svega postavio na svojoj društvenoj mreži rečenicu: "Ovo je pravo vreme za kupovinu akcija." Njegov sin i kompanija su samo za jedan dan zaradili 415 miliona dolara, postavlja se pitanje da li je on znao da će pauzirati akcije - zaključio je Jelača.