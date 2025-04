Ova odluka usledila je kao odgovor na kinesku kontrameru od 84 odsto, koju je Peking uveo kao reakciju na ranije američke carine. Tramp je ovoga puta uzvratio još oštrije, zadavši težak udarac kineskoj ekonomiji. No, nije se zaustavio samo na ekonomskim merama – poslao je i političku poruku rekavši: „Imamo najmoćnije oružje na svetu, za koje niko i ne zna. Si je pametan.“

Beograd je,kako je sinoć izjavio predsednik Aleksandar Vučić,„veoma zadovoljan “ zbog Trampove odluke da za 90 dana odloži uvođenje novih carina brojnim trgovinskim partnerima, među kojima je i Srbija. Kako je naglasio,mi smo započeli razgovore sa SAD, nismo želeli da uvodimo kontramere, već smo hteli da se to reši na prijateljski način“,a kako je najavio,u roku od mesec dana pokrenuće neka pitanja u susretu sa predsednikom Trampom i započeti jedan strateški dijalog sa američkom administracijom.

Sa druge strane,po kojoj god formuli da ih je izračunao, Donald Tramp je ipak ostavio mogućnost smanjenja carina, ali ako mu druga strana ponudi nešto, kako je rekao,nešto "divno". E,sada, šta bi to moglo da bude "divno" u slučaju Srbije,ali i kolike i kakve posledice po srpsku privredu, kao i gradjane, bi mogle da izazovu ove Trampove carine objasnili su gosti emisije " Redakcija" Milan Lainović ,ispred Nacionalne asocijacije turističkih agencija-YUTA, Emil Zoronjić , spoljnopolitički komentator, a u program se uključio i Nebojša Atanacković, predsednika Unije poslodavaca Srbije.

- Sada imamo potpuno jasnu situaciju šta se dešava između pojedinih država sveta. Pomislio sam da smo na kraju u jednoj tabeli, očito smo bili poređani po nekim kriterijumima, ali smo svi zajedno došli u situaciju da nam je jasno da ne postoji ono o čemu pričamo, da ne postoji prijateljstvo među zemljama i nešto slično. Tramp je na kraju potpuno ogolio prave razloge i za konflikte i za prijateljstva. Mislim da je ovo prvi put u istoriji da se na jasan način to prikazalo. Tramp je uspeo da pokaže da iza njega stoji velika svetska sila i zbog toga je u situaciji da da carine i mogućnost da se ponudi nešto vredno. Mi smo u situaciji da diktiramo uslove buduće saradnje - rekao je Atanacković.

- Nisam siguran da tretira sve države isto, ne samo zbog ovih brojki što smo svi videli, već jednostavno te tarife koje pišu prema Americi, odnosno koje su napisane tu, u većini slučajeva nisu tačne. Kao da ih je pisala neka mašina ili veštačka inteligencija, nisu uzete u obzir sve činjenice. Kod nas se uopšte nije primetio izvoz IT usluga, koje Srbija najviše izvozi iz Amerike. Vidimo da odavde neke američke firme izvoze u Ameriku i to je taj mikroslučaj izvoza tamo. Sa druge strane, pričamo o ekonomijama koje imaju desetostruko više. Fabrika guma će možda naći drugo rešenje na drugim tržištima, a možda će ta firma i da se iseli iz Pirota i ode u Evropsku uniju. To su neke stvari o kojima treba voditi računa, nije samo brojka.