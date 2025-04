Napad se dogodio 6. aprila 2022. godine u Dandiju u Škotskoj . Grejg, koji je bio pod uticajem droge i pušten uz čak pet kaucija, prvo je udario Vorda, oborivši ga niz strmu padinu, a zatim ga je više puta udarao i gazio po glavi dok je ležao na zemlji , rečeno je sudu. Vord je zadobio tešku povredu glave i bio je u potpunosti zavisan od 24-časovne nege sve do svoje smrti 5. aprila 2023. godine u bolnici Najnvels u Dandiju.

Na suđenju na Višem sudu u Edinburgu, Grejg je priznao ubistvo iz nehata, ali ga je porota proglasila krivim za ubistvo. On je juče osuđen na doživotnu kaznu zatvora, sa minimalnom kaznom od 16 godina pre mogućnosti uslovnog otpusta.

- Grejg je već bio osuđen za napad, ali nakon smrti žrtve, otvoreno je novo suđenje. Njegove prezrene radnje oduzele su život voljenoj osobi. On će sada za to odgovarati - zaključila je tužiteljka Mojra Or.