Tužioci optužuju Valou Dejbel za zaveru sa svojim bratom Aleksom Koksom da ubiju njenog pokojnog supruga Čarlsa Valoua, kako bi se okoristila polisom životnog osiguranja od milion dolara i udala se za drugog čoveka, Čeda Dejbela, 2019.

Slušaj vest

Takozvana "mama sudnjeg dana" Lori Valou Dejbel, koja se sama zastupa na suđenju za ubistvo svog četvrtog muža, izjavila je da je njegova smrt bila nesrećan slučaj, a ne ubistvo.

Tužioci optužuju Valou Dejbel za zaveru sa svojim bratom Aleksom Koksom da ubiju njenog pokojnog supruga Čarlsa Valoua, kako bi se okoristila polisom životnog osiguranja od milion dolara i udala se za drugog čoveka, Čeda Dejbela, 2019.

Ubili decu i ženu

Ovo suđenje u Arizoni dolazi skoro dve godine nakon što su Valou Dejbel i njen sadašnji muž, Čed Dejbel, osuđeni na doživotni zatvor za ubistva njene dvoje najmlađe dece, sedmogodišnjeg Džošue Valou i šesnaestogodišnje Tajli Rajan, kao i njegove prve supruge Temi Čejmer iz 2019. godine.

1/12 Vidi galeriju Lori Valou Dejbel Foto: AP Tony Blakesiee, Ap Tony Blakeslee

Ovaj slučaj je dospeo u žižu javnosti nakon što su u toku potrage za nestalom decom i tokom suđenja u javnost izašli bizarni detalji, poput činjenice da je Lori svoju decu smatrala zombijima, a sebe boginjom koju je Bog poslao da započne apokalipsu opisanu u Bibliji.

Sudija je rekao je da je potraga za nestalom decom, pronalazak njihovih tela i pokazivanje fotografija na suđenju izazvali traumu kod policajaca koji su radili na predmetu, kao i kod porotnika prisutnih na suđenju. On je dodao da slike ubijene dece nikada neće uspeti da izbaci iz glave.

Valou Dejbel je opravdala ubistva tvrdnjom da je 'upala u bizarnu versku zečju rupu', a sudija je odgovorio da ona očigledno još uvek nije izašla iz te rupe.

U julu 2019, brat Valou Dejbel, Aleks Koks, pucao je i ubio njenog bivšeg muža Čarlsa Valoa. Policiji je rekao da je to bilo u samoodbrani. Koks nikada nije optužen za ubistvo, a kasnije je umro prirodnom smrću. Valou Dejbel je u to vreme već bila u vezi sa Čedom Dejbelom, piscem romana o katastrofama povezanim sa mormonskim učenjima. Lori se sa decom i bratom preselila u Ajdaho kako bi mu bila bliže.

Tela zakopali u dvorištu

Deca su poslednji put viđena živa u novembru 2019. Policija je otkrila da su nestala mesec dana kasnije kada su se zabrinuli rođaci nakon što ih dugo nisu videli. Tela ubijene dece pronađena su sledećeg leta zakopana u dvorištu njihove kuće.

Čed Dejbel i Lori Valou venčali su se u novembru 2019, oko dve nedelje nakon što je ubijena njegova bivša žena Tami. Prvo se verovalo da je žena umrla prirodnom smrću, ali je kasnije obdukcija pokazala da se ugušila.

Advokat odbrane Džim Arčibald rekao je da nema dokaza da je Valou Dejbel ikoga ubila, ali ima dovoljno dokaza da je ona bila brižna majka puna ljubavi čiji se život dramatično promenio kada je upoznala Čeda i poverovala u njegove čudne, apokaliptične verske tvrdnje. Branilac je takođe sugerisao da je njen brat Aleks Koks zapravo odgovoran za ubistva.

Čed Dejbel joj je rekao da se ženio nekoliko puta i ubedio je da je ona 'seksualna boginja' koja treba da mu pomogne da spase svet tako što će okupiti 144.000 sledbenika kako bi omogućio povratak Isusa Hrista.

Lorin jedini preživeli sina, Kolbi Rajan tada je da potresnu izjavu.

„Tajli nikada neće imati priliku da postane majka, žena ili da ima karijeru kakvu je želela. Džej Džej nikada neće imati priliku da odraste i širi svoju svetlost svetom“, napisao je Rajan u poruci koju je pročitao tužilac Rob Vud. „Moj brat, sestra i otac ovo nisu zaslužili.“

Tamina sestra, Samanta Gvilliam, pročitala je izjavu njihovog oca Ronalda Daglasa, u kojoj on opisuje užasan uticaj koji je Tamina smrt imala na njihovu porodicu.

Daglas je rekao da se njegova žena borila sa rakom i da je provela poslednje mesece svog života nakon suđenja. Stvari koje su otkrivene tokom suđenja izazvale su njen ogroman emocionalni stres, rekao je on. Tamijevo ubistvo i kasnije suđenje za njega su doveli do toga da se porodica Daglas otuđi od svojih unuka.

"Isus me poznaje" Na kraju prvog suđenja sudu se obratila i sama Lori. „Isus me poznaje“, rekla je i počela da plače. „I Isus me razume. Tugujem sa svima vama koji tugujete za mojom decom. I Tami. Isus Hrist zna istinu o tome šta se ovde dogodilo. Isus Hrist zna da niko nije ubijen u ovom slučaju. Događaju se slučajne smrti. Samoubistva se dešavaju. Pojavljuju se fatalni neželjeni efekti leka - rekla je ona tada.

Dalje je tvrdila da je umrla dok je rađala Tajli i da je njen duh napustio njeno telo. Ovo iskustvo joj je, rekla je, omogućilo pristup nebu i onome što je nazvala 'svetu duhova'. Nakon tog vantelesnog iskustva, mogla je da komunicira sa ljudima na nebu, uključujući svoje sestre, tetke, ujake, baku i dedu i Isusa Hrista. Rekla je da zna da su njena deca „srećna u duhovnom svetu“ i da je Tami takođe „veoma srećna“.

Valou Dejbel je takođe rekla da oseća nostalgiju za rajem i da se raduje trenutku kada će ponovo biti tamo sa Džej Džej, Tajli i Temi.

Tužilac Vud je rekao da nema dokaza da je na njene zločine uticala mentalna bolest.

„Sve ukazuje na to da je Lori Valov Dejbel veoma dobra u razlikovanju ispravnog od pogrešnog“, rekao je Vud.