- Mislim da je to bilo užasno i rečeno mi je da su oni (Rusi) napravili grešku, ali mislim da je to užasna stvar. Mislim da je ceo ovaj stvar užasna stvar...To je rat (bivšeg američkog predsednika Džoa) Bajdena. To nije moj rat, ja sam ovde veoma kratko. To je rat koji je vođen pod Bajdenom. On im je (Ukrajini) dao milijarde dolara što nikada nije trebalo da odobri - kazao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan".