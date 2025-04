Upitan da li će Nemačka dostaviti Ukrajini rakete Taurus, koje Kijev već dugo traži, Merc je rekao da bi bio voljan da to učini ukoliko se to učini u koordinaciji s evropskim saveznicima.

- Naši evropski partneri već isporučuju krstareće rakete. Britanci to rade, Francuzi to rade i Amerikanci to ionako rade. To mora da bude zajednički dogovoreno. A ako se to dogovori, onda bi i Nemačka trebalo da učestvuje - kazao je Merc u intervjuu za ARD.