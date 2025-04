Na pitanje da li će Nemačka poslati rakete Taurus u Ukrajinu, što je Kijev već dugo tražio, rekao je da bi bio spreman da to učini ako se to sprovede u koordinaciji sa evropskim saveznicima.

"Naši evropski partneri već isporučuju krstareće rakete. Britanci to rade, Francuzi to rade, a Amerikanci to ionako rade", rekao je on u intervjuu za televiziju ARD.