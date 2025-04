"Merc preti, to mu je bio sastavni deo kampanje, ovim raketama punih godinu dana preti"

Vest koja je šokirala ljude širom sveta jeste da je Berlin spreman da pošalje rakete dugog dometa "Taurus" na ukrajinski front. Odluku je doneo novi nemački kancelar Fidrih Merc koji je, kako tvrde analitičari, uradio ono od čega je godinama bežao njegov prethodnik Olaf Šolc.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Aleksandar Vidaković, direktor Frankfurtskih vesti, uživo iz Minhena:

- Merc preti, to mu je bio sastavni deo kampanje, ovim raketama punih godinu dana preti. Sada to koristi za neke političke poene jer zastupa tu evropsku struju da bi se zadovoljile potrebe. On će početkom maja postati kancelar. Na uštrb svih obećanja koje je dao, a rekao je i da se Nemačka više neće zadužavati, a čim je dobbio izbore su se zadužili 1 bilion. Ovo je mahanje sabljom i 68% Nemaca su protiv bilo koje dalje eskalacije.

Vidaković kaže i da je on politička alatka, pa tvrdi da se nije promenilo "grozno vodstvo crvenih, zelenih i žutih":

- On je prihvatio sve zahteve SPD-a kako bi postao kancelar. Narod je frapiran tim što se ponovo pokrenula priča o raketama u trenutku kada se najavljuje primirje i konačan mir. Mešutim, kaže se i da on to koristi da bi ostao dosledan bar u tome, jer su sva ostala obećanja prekršena preko noći.

On se osvrnuo i na stav Merca prema Sjedinjenim Američkim Državama:

- On se ne slaže ni sa Amerikom, a sada javno ima kritičko mišljenje prema Trampu. Ponovo, oni mole Ameriku zbog uvođenja poreza da ih kompletno ukine zbog konjukture. Ipak, nisu samo te carine u pitanju nego je problem što je Evropska unija taj kompletan aparat sa tim zakonima i odredbama 30 godina smišljali kako bi taj aparat štitili. Sada su zakopani zakonima i procedurama.

Na ovu temu govorili su i doktor Rajko Petrović, Institut za evropske studije, kao i profesor doktor Dragan Petrović, Institut za međunarodnu politiku.

- Socijal-demokrate imaju daleko bolji odnos sa Rusijom od Mercove strane. U ovom kontekstu gde je jasno da Ukrajina ne može da dobije sukob i da će biti gubitnik, kao i da je Nemačka industrija veoma povezana sa poluproizvodima i sirovinama iz Rusije, interes privrede Nemačke koja jako trpi - kaže Dragan Petrović.

On kaže da prihvatanjem dve hipoteze, prva da je Rusija glavni krivac za početak rata u Ukrajini, druga da Ukrajina uz podršku može da savlada Rusiju došlo do toga da Rusija bude pod sankcijama i osuđivana:

- Tramp je sovjim dolaskom uvideo da je prva hipoteza netačna, pa kaže i da je on bio na vlasti ne bi došlo do rata. Što se tiče druge hipoteze, on je Zelenskom rekao "momak, nemaš karte, gubiš, ti hoćeš da uđemo u nuklearni rat zbog tebe". Tu se vidi da oni peru ruke, avion aterira, traže se kompromisi - dodaje Dragan Petrović.

Rajko Petrović kaže da je Tramp rečenicom "to nije moj rat, taj rat je vođen pod Bajdenom" posla mnogo poruka:

- Tramp je iz populističkih razloga ušao u predizbornu kampanju govorćei da će rešiti rat u Ukrajini za 24 sata- Njegova administracija tek pokušava da napravi razne političke promene, pa i po dubini i širini menja svoje kadrove, pa tako i one koji se bave Ukrajinom. Tramp bi hteo da Rusija pristane na potpuni prkeid vatre, ali to nije izvesno. Nemačka i Francuska insistiraju da rat bude nastavljen, da Ukrajina bude naoružana.

On dalje objašnjava da će ekonomski momenat biti najteži, kako će se sve finansirati, pa kaže da je Ukrajina u mnogo težoj poziciji nego što je do sada bila.

- Očekujem da će se ekonomska kriza samo produbljavati u Evropi - kaže Rajko Petrović.

