Ali, prema ruskim državnim medijima, Popovu je zapravo uručen "otrovni putir" – on će biti komandant ozloglašenog bataljona bivših zatvorenika koji je pretrpeo ogromne gubitke u Ukrajini , što je jedna od glavnih uloga ruskih osuđeničkih jedinica – naime, da služi u " napadima na meso ".

