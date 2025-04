- Zdravo, gospodine Vladimire Putine, kako ste? Ovde je Žan-Klod van Dam. Želimo da dođemo u Rusiju. Trudićemo se da uradimo sve onako kako vi želite, da postanem ambasador mira. Voleo bih to da to budem. Bila bi mi čast da nosim tu titulu. Sećate se da smo se sreli u Sočiju? - rekao je Van Dam u snimku na kojem pored njega sedi Aleksandar Oniščenko, ukrajinski biznismen i bivši poslanik Partije regiona.

- Onda smo išli okolo i moja cipela je dodirnula Vašu. Pomislio sam: "Ok, on želi da igra fudbal". Uzvratio sam Vam udarcem u cipelu, Vi ste meni uzvratili udarcem, ja sam Vama i onda ste rekli: "Stani". Ja sam rekao: "Šta se desilo, gospodine Putine?" Vi ste rekli: "To je maler u Rusiji" - - kazao je Van Dam sve vreme udarajući pesnicom u ruku.