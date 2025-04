Odnosi Amerike i Evrope tako su još više zahladili, a Stari kontinent strahuje da više neće moći da se pouzda u SAD kao što je to nekada mogao.

Evropa je do sada pomoć koristila kako bi obeshrabrila migracije. Međutim, mnoge vlade žele da zaustave humanitarne programe jer smatraju da taj pristup nije dao željene rezultate.

Jedan zvaničnik USAID-a rekao je da će situacija na Bliskom istoku nastaviti da se pogoršava. "Biće manje nade, više bolesti. Deca će umirati od uzroka koji su se mogli sprečiti i neće biti kvalitetnog obrazovanja. Sve će to dovesti do povećane ranjivosti kada je rječ o ideološkom ekstremizmu", izjavio je on.