"Nije određen rok, ali brzo želimo da to završimo", dodao je predsednik SAD.

Tramp je rekao da ne želi da kaže da odustaje od pregovora, ali je istakao da će Amerika odustati ako strane budu otežavale okončanje rata u Ukrajini, i dodao da se nada da do toga neće doći.

- Ako, iz nekog razloga, jedna od dve strane to učini veoma teškim, samo ćemo reći: "Glupi ste, glupi ste. Vi ste užasni ljudi" i jednostavno ćemo odustati - ali nadam se da nećemo morati - nastavio je on.

- Ako nije moguće okončati rat u Ukrajini, moramo da idemo dalje - rekao je on novinarima pre odlaska iz Pariza.

- Predsednik Donald Tramp već 87 dana ulaže kontinuirane napore na najvišem nivou vlasti da ovaj rat privede kraju. Sada dolazimo do tačke u kojoj moramo da odlučimo i utvrdimo da li je to uopšte moguće. Zato razgovaramo sa obe strane - istakao je on.