Grob Gospodnji je mesto u pećini gde je ležalo telo Hristovo posle pogreba. Sada je to Kuvuklija, kapela Hristovog groba u hramu Vaskrsenja u Jerusalimu .

- Sve vatre u hramu su ugašeni prethodnog dana, na Veliki petak, a hram ostaje pod kontrolom policije. Prostorija Groba Gospodnjeg se detaljno pregleda, a zatim se zapečati ulaz. Sam patrijarh se pregleda od glave do pete da bi se utvrdilo da li ima nečeg zapaljivog. Tek nakon toga skidaju pečat sa ulaza u Grob Gospodnji i u njega puštaju patrijarha da bi zadobili Blagodatni oganj. Posle nekog vremena, posle usrdne molitve, primivši Blagodatni oganj, patrijarh njime pali snopove sveća, izlazi i predaje vatru prisutnima u hramu, a ceo hram je obasjan morem ognja - navodi se u belešci o zvaničnim merama koje se preduzimaju.

Iz opisa brojnih hodočasnika saznajemo da su pravoslavni prvosveštenici koji dobijaju Blagodatni oganj ljudi visoke duhovnosti, koji sami predstavljaju uzor blagočestivosti. U uspomenama Varvare Brin de Sent Ipolit, hodočasnice iz 19. veka, ona opisuje kako je posle pojave ovog čuda na Veliku subotu 1859. godine posetila mitropolita Meletija iz Petre, koji je te godine primao Blagodatni oganj.

- Bio je veoma smršao i ubledeo, ali je izraz njegovog lica zato bio prijatniji i odlikovao se neobičnim spokojem. Posmatrao me pažljivo i prodorno i, pogađajući moju potpunu ubeđenost u znamenje Božje blagodati, rekao: 'Ovoga puta blagodat je već bila sišla na grob Spasiteljev kada sam ušao u Kuvukliju; jasno je: vi ste se svi tako usrdno molili da je Bog uslišio vaše molitve. Dešavalo se da se dugo molim sa suzama, a da oganj ne silazi s nebesa do dva časa. Ovoga puta sam ga ugledao čim su se za mnom zatvorila vrata… Kad sam izašao, bio sam kao slep, ništa nisam video. I da me nisu pridržavali, pao bih!' - navodi se u spisima.