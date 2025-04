- U posthladnoratovskoj eri, američka spoljna politika je tradicionalno prolazila kroz minimalne promene od jedne administracije ka sledećoj. Naravno, moraćemo da sačekamo i vidimo kako će se politika razvijati narednih meseci. Nova Trampova administracija donosi sa sobom prethodno iskustvo u radu sa Srbijom tokom prvog mandata, koje može da bude dragocena osnova za nadogradnju. Ovo pruža stvarni potencijal za jačanje bilateralnih veza. Sada je ključno pitanje - i za SAD i za Srbiju - kako poboljšati odnose i nastaviti kretanje u pozitivnom pravcu. Ostajem optimista da je to ne samo moguće, već da će se i desiti. Korak koji obećava već je učinjen: SAD i Srbija su potpisale sporazum koji ocrtava strateški pristup saradnji na polju energetike.

Ovo je odlična polazna tačka, pošto postoji mnogo mogućnosti u ovoj oblasti, a energija će nesumnjivo biti ključna tema u svakom budućem strateškom dijalogu između naša dva naroda. Kao što možda znate, bilo je dosta razgovora o uspostavljanju strateškog dijalog između SAD i Srbije. Ova inicijativa je s pravom prikazana kao istorijska prilika da se uobliče bilateralni odnosi i pozabavi širom regionalnom dinamikom. To je nešto što je odavno trebalo da se desi. Strateški dijalog je važno diplomatsko sredstvo i može se koristiti za napredak u odnosima. On podstiče stalnu, strukturiranu komunikaciju u nizu važnih tema.

- Jasno je da je situacija na Bliskom istoku veoma složena. Region ostaje u fokusu međunarodne pažnje zbog svog strateškog značaja, duboko ukorenjenih istorijskih tenzija i aktuelnih bezbednosnih izazova. SAD imaju širok spektar interesa u regionu, počevši od osiguravanja regionalne stabilnosti i suzbijanja terorizma do obezbeđivanja energetskih resursa i demokratskog upravljanja.

Jedan od najizazovnijih aspekata politike SAD u regionu je odnos s Iranom. Ključna zabrinutost odnosi se na iranski nuklearni program, razvoj balističkih projektila i podršku Irana pridruženim grupama širom regiona. Trenutno je ključno to što su pregovori između SAD i Irana obnovljeni u Omanu 12. aprila, a očekuje se da će trajati šest do osam nedelja. Ovi razgovori bi mogli da se pokažu odlučujućim za to da se vidi da li trenutni put vodi ka deeskalaciji i ponovnom sporazumu ili ka dubljem sukobu.