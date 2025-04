„Što više možemo da uradimo na obnovi prirode i zaštiti postojećih šuma, to bolje."

„Drveće mora da izraste do određene visine pre nego može da počne da radi svoj posao", kaže ona.

„Danas ponekad kiša pada u sušnoj sezoni, a ponekad u kišnoj sezoni nastupi suša. To znači da drveće daje plodove u pogrešno vreme, što uznemirava šimpanze, ali i insekte i ptice."

'Pogledao me je u oči i stisnuo mi prste'

Kad je čujem da priča ovako, to mi daje uvid u strogost koja narušava njeno artikulisano, nežno držanje.

Ona je bila prva osoba koja je prisustvovala i slučajevima da šimpanze prave i koriste alate i dokumentovala to.

Pre njenih opservacija, to je bila osobina koja se smatrala jedinstveno ljudskom.

„Sela sam pored njega, a na zemlji kraj njega ležao je zreli crveni plod uljane palme. Pružila sam mu a on je okrenuo glavu od mene. Onda sam stavila ruku bliže a on se okrenuo, pogledao me u oči, pružio mi ruku i nežno mi stisnuo prste."